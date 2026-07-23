Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Названы анализы для выявления висцерального ожирения

Врач Тананакина: для выявления абдоминального ожирения можно сдать пять анализов
TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

Абдоминальное ожирение — состояние, при котором жировая ткань накапливается преимущественно в области живота и вокруг внутренних органов. Такой жир обычно называют висцеральным, и он опасен тем, что напрямую повышает риск инсулинорезистентности, диабета 2-го типа и метаболического синдрома. При абдоминальном ожирении врач обычно рекомендует сдать такие анализы, как глюкозу крови и гликированный гемоглобин, липидный профиль (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды), печеночные показатели (АЛТ, АСТ), креатинин, а также измерить ИМТ и окружности талии. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Подкожный жир откладывается под кожей, а висцеральный — вокруг внутренних органов в брюшной полости. Именно абдоминальное ожирение (избыток жира в области живота и вокруг органов) считается особенно опасным: такая жировая ткань активнее включена в обмен, выделяет больше свободных жирных кислот и воспалительных молекул. Это нарушает нормальную работу инсулина, повышает давление, ухудшает липидный профиль и усиливает общий воспалительный фон», — сообщила врач.

При абдоминальном ожирении постепенно формируется метаболический синдром с гипергликемией, гиперлипидемией, артериальной гипертензией и дальнейшим ростом сердечно-сосудистых рисков.

«Избыточный жир в области живота поставляет в кровь избыток свободных жирных кислот, которые ухудшают работу инсулина в мышцах, печени и самой жировой ткани. Клетки начинают хуже усваивать глюкозу, поджелудочная железа вынуждена выделять все больше инсулина, и постепенно формируется инсулинорезистентность. Это ключевое звено на пути к диабету 2-го типа: длительная «перегрузка» инсулином истощает β-клетки, и уровень сахара в крови начинает расти. Хорошая новость в том, что снижение веса, особенно за счет уменьшения висцерального жира, улучшает чувствительность к инсулину и снижает риск осложнений. Даже потеря 3–5% массы тела уже положительно влияет на факторы риска, а снижение на 5–10% может нормализовать давление и значительно улучшить углеводный обмен», — заметила доктор.

Полностью «обнулить» все последствия длительного ожирения удается не всегда, но значительная часть гормональных и метаболических нарушений частично обратима при устойчивом снижении веса и изменении образа жизни.

Ранее сообщалось, что обнаружены клетки, из-за которых с возрастом увеличивается живот.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!