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Наука

Ученый рассказал, как безопасно наблюдать солнечное затмение 12 августа

ПНИПУ: солнечное затмение 12 августа лучше всего будет видно на северо-западе
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

При ясном небе жители России смогут 12 августа 2026 года наблюдать полное солнечное затмение — Луна на несколько часов закроет собой солнечный диск. О том, как правильно следить за небесным явлением и не навредить зрению, «Газете.Ru» рассказал астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Затмение возникает, когда Луна оказывается точно на линии между Солнцем и Землей, закрывая светило от наблюдателя. По словам эксперта, в этот раз явление растянется почти на четыре с половиной часа: начало запланировано на 18:34 по московскому времени, а завершение — на 22:58.

«Пик затмения придется на 20:46: в этот момент лунный диск полностью перекроет Солнце на 2 минуты 18 секунд. Сама тень Луны бежит по земной поверхности с запада на восток со скоростью около километра в секунду, поэтому картина неба будет меняться от региона к региону», — пояснил Бурмистров.

Ключевая особенность августовского затмения — оно произойдет вечером, ближе к заходу солнца. Специалист советует выбирать открытую местность на западной стороне горизонта: там небо еще останется светлым в момент, когда солнечный диск начнет скрываться за лунным и опустится к самой линии горизонта.

Отдельно астроном обратил внимание на безопасность: смотреть на Солнце незащищенными глазами опасно даже во время затмения. «Интенсивное излучение способно повредить светочувствительные клетки сетчатки, а сам процесс повреждения человек попросту не почувствует — боли при этом не возникает», — предупредил он, порекомендовав пользоваться только сертифицированными солнцезащитными очками или специализированной оптикой.

Лучше всего затмение будет видно на северо-западе страны — в Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге, где, по прогнозам, картина неба окажется наиболее эффектной.

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