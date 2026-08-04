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Наука

В Млечном Пути нашли естественный ускоритель частиц мощнее Большого адронного коллайдера

AstroJournal: певатрон разгоняет протоны свыше одного квадриллиона электронвольт
R. Colombari & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Японские астрофизики подтвердили, что объект LHAASO J1912+1014u в созвездии Орла является так называемым протонным «певатроном» — естественным космическим ускорителем, разгоняющим протоны до энергий свыше одного петаэлектронвольта, что превышает возможности Большого адронного коллайдера. Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal) .

Источник, обнаруженный в 2024 году, изучила команда под руководством Цунэфуми Мидзуно из Хиросимского центра астрофизических исследований. Ученые объединили данные нескольких обсерваторий: гамма-телескопов Tibet AS и LHAASO, изначально зафиксировавших источник, орбитального телескопа Fermi-LAT, радиообзора FUGIN на 45-метровом телескопе Нобеяма и рентгеновской обсерватории Chandra.

Три независимых наблюдения указали именно на протонное, а не электронное происхождение излучения. Во-первых, гамма-сигнал плавно охватывает диапазон от сотен тераэлектронвольт до 400 мегаэлектронвольт — слишком широкий для чисто электронного механизма ускорения. Во-вторых, распределение гамма-излучения в гигаэлектронвольтном диапазоне точно совпадает с картой межзвездного газа по данным FUGIN, что ожидаемо при столкновении протонов с газом. В-третьих, обсерватория Chandra зафиксировала лишь очень слабое рентгеновское излучение, тогда как источники, где ускоряются электроны, обычно излучают в рентгене значительно сильнее.

Команда планирует изучить еще несколько десятков подобных потенциальных певатронов в Млечном Пути, чтобы понять, насколько распространены такие естественные ускорители частиц в галактике.

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