В Крыму археологи нашли уникальное жертвенное захоронение ребенка

Под Керчью археологи обнаружили уникальное жертвенное захоронение ребенка античного периода. Об этом сообщили в Восточно-крымском музее-заповеднике.

По данным ученых, останки были найдены под алтарным столиком, вмурованным в основание фундамента северной стены храма Зевса Генарха и Сотера на античном городище Артезиан. Речь идет о младенце, а также, возможно, о втором ребенке — есть версия, что это могли быть близнецы. Датировка находки — до 63 года до нашей эры, то есть время строительства храма.

В музее уточнили, что археологи продолжают расчистку гробницы.

Артезианская археологическая экспедиция работает в Крыму уже 40 лет. Общая площадь раскопок составляет 22 тыс. квадратных метров при глубине 5-6 метров. Ученые исследуют место древней царской резиденции Митридата VI Евпатора. Здесь были найдены древнейший на юге России клад палеолитических орудий возрастом от 600 тыс. до 1,5 млн лет, а также единственный в Причерноморье античный храм Зевса Генарха и Сотера.

Ранее в Крыму нашли неразграбленный некрополь поздних скифов.