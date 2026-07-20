Самая длительная научная экспедиция России, которая проходит 40 лет в Крыму на урочище Артезиан, отметила 40-летие, сообщил доктор исторических наук, профессор Николай Винокуров.

Общая площадь раскопок составляет 22 тыс. кв. м при глубине 5-6 метров.

Участники экспедиции ведут раскопки на месте древней царской резиденции Митридата VI Евпатора. Во время раскопок удалось обнаружить древнейший на юге России клад палеолитических орудий возрастом от 600 тыс. до 1,5 млн лет до н.э., а также единственный в Причерноморье античный Храм Зевса Генарха и Сотера.

Как отметил доктор исторических наук, профессор, директор Института филологии и истории РГГУ, специалист по истории поздней Античности и раннего Средневековья Павел Шкаренков, присоединение Крыма и побережья Черного моря к Российской империи сделало северную окраину античности частью истории России.

«Многочисленные археологические экспедиции, проводившие изыскания в разных местах «российской античности», добыли важные сведения о древних города и их жителях. Особую роль в этом непрерывном и непрестанном научном поиске сыграла Артезианская археологическая экспедиция под руководством доктора исторических наук, профессора Н.И. Винокурова», — рассказал он.

Шкаренков добавил, что исследования на территории Боспорского царства дали огромное количество ценных находок, которые легли в основу научных трудов и внесли заметный вклад в мировое культурное наследие. Археологическая наука.

«Ее открытия стали частью культурного кода современной России, а возможность приобщиться к ним – как волонтер или как турист – вносит свой вклад в патриотическое воспитание чувства гордости за славную историю родной страны, многообразную и при этом единую в своих основах и ценностях», — заключил он.