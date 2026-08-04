Больше половины населения Земли имеют хронотип голубя, рассказал невролог

Как правило, выделяются два хронотипа: жаворонки и совы. Есть также промежуточный — голуби или аритмики. Для них характерно отсутствие предпочтений по времени пробуждения и отхода ко сну. В среднем такие люди встают на час позже жаворонков и ложатся спать за час до того, как это делают совы, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, специалист по лечению головных и лицевых болей, а также тревожных расстройств клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Юлия Прокофьева.

Голубь может относительно легко подстроиться под любой график. Ему не мучительно встать в 7 утра на работу, но и лечь спать в полночь для него не трагедия. В отличие от жаворонков (пик утром) и сов (пик вечером), у голубей самая высокая продуктивность приходится на дневные часы — примерно с 10:00 до 18:00. Им не нужно строго соблюдать режим, чтобы чувствовать себя хорошо. Их организм сам плавно переключается между состояниями сна и бодрствования. Голуби легче всего переносят смену часовых поясов при путешествиях или переход на летнее и зимнее время. Проще говоря, голубь — это человек, чьи внутренние часы идут точно по социальному времени: он ложится около 23:00–00:00 и встает в 7:00–8:00 без особых страданий», — объяснила специалист.

Термин «хронотип» ввел немецкий психолог Ханс Юрген Айзенк в 1960-х годах. Однако долгое время наука рассматривала сон как бинарную систему: либо ты ранняя пташка, либо ночной житель. Ситуация изменилась в 1970-х – 1980-х годах, когда ученые начали массово изучать циркадные ритмы с помощью опросников. Тогда исследователи заметили странность: огромная часть испытуемых не попадала четко ни в одну из двух крайних групп. Они показывали смешанные результаты.

«Вопреки популярному установившемуся правилу о том, что все мы делимся поровну на сов и жаворонков, статистика говорит об обратном. По данным различных исследований (в том числе российских социологических и медицинских опросов последних лет), жаворонки — это около 15–20% населения, совы — около 15–25%, а голуби — около 50–60%. То есть больше половины россиян относятся к промежуточному типу. Эволюционно это выгодно. Если бы все люди были совами, кто бы охранял племя ночью? Если бы все были жаворонками, кто бы работал в вечернюю смену? Природа создала гибкую систему, где большинство людей способны адаптироваться к разным условиям труда и жизни», — заметила врач.

Ранее сообщалось, что «совы» (организация включена Минюстом в список иноагентов) едят позже и чаще сталкиваются с ожирением.