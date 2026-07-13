«Совы» едят позже и чаще сталкиваются с ожирением, выяснили ученые

Люди с вечерним хронотипом — так называемые «совы» (организация включена Минюстом в список иноагентов) — чаще имеют повышенный риск ожирения и нарушений обмена веществ по сравнению с «жаворонками». К такому выводу пришли ученые из Новой Зеландии. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи изучили связь между хронотипом, особенностями питания и состоянием здоровья у 287 здоровых женщин в возрасте от 18 до 45 лет, проживающих в Новой Зеландии. Участниц разделили на «жаворонков», «сов» и людей промежуточного типа на основе режима сна и бодрствования.

Оказалось, что женщины с вечерним хронотипом чаще пропускали завтрак и переносили основную часть калорий на вечер. При этом общее количество потребляемой пищи почти не отличалось от других групп, однако рацион «сов» содержал меньше клетчатки, витаминов и минералов.

Для оценки состава тела ученые использовали двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (DXA), которая позволяет определить не только массу тела, но и количество жировой ткани. Выяснилось, что у «сов» в среднем был выше индекс массы тела, больше общий процент жира и чаще наблюдалось его накопление в области живота — фактор, связанный с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Анализы крови также выявили менее благоприятный метаболический профиль. У женщин вечернего хронотипа были выше уровни инсулина, триглицеридов и лептина — гормона, связанного с накоплением жира, а уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) оказался ниже. Кроме того, у них отмечалось снижение концентрации грелина — гормона, регулирующего чувство голода.

Авторы подчеркивают, что различия нельзя объяснить только количеством съеденных калорий. По их мнению, важную роль играет время приема пищи: поздний ужин может нарушать работу внутренних биологических часов и ухудшать обмен веществ.

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