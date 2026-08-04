Как распознать проблемный саженец дерева до покупки, рассказал эксперт

Отличить живое дерево от проблемного можно на месте, до того как оно попадет в яму для посадки. Для этого важно оценить корни, листья и почки, рассказал «Газете.Ru» директор питомника декоративных растений «Суланж» Игорь Ефимкин.

«У контейнерного растения стоит аккуратно потянуть за основание ствола. Если саженец выходит вместе с плотным, оплетенным корнями комом, он действительно укоренился в горшке, а не пересажен туда за неделю до продажи ради вида. У дерева с открытым корнем весной проверяют почки: они должны быть в покое, а не набухшими или ушедшими в рост, — иначе такой саженец будет долго болеть. Листьев и уж тем более засохшей листвы на открытом корне быть не должно», — посоветовал эксперт.

Дальше — документы. Питомник, который отвечает за материал, ведет паспорт растения и подтверждает соответствие ГОСТ Р 59370-2021: число пересадок, происхождение, способ выкопки. Перекупщик привозной партии таких бумаг обычно не дает.

«Разница между двумя одинаковыми березами закладывается за годы до продажи — и ее видно тому, кто знает, куда смотреть. Еще один совет: не всегда стоит брать сразу большое дерево. Соблазн понятен: взять дерево повыше, чтобы двор сразу выглядел готовым. Но размер обманчив. Молодое дерево почти всегда приживается лучше взрослого, потому что теряет при пересадке меньшую долю корней относительно кроны. Крупномер эффектнее в день посадки и рискованнее в первый год. Дальше работает арифметика роста. Дерево, посаженное молодым, через пять-десять лет обычно обгоняет по высоте и здоровью крупномер, высаженный в тот же день: оно не тратило силы на тяжелую пересадку и росло без остановки», — отметил специалист.

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