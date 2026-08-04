Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Как распознать проблемный саженец дерева до покупки, рассказал эксперт

Биолог Ефимкин: отличить проблемный саженец дерева можно по трем признакам
Shutterstock/FOTODOM

Отличить живое дерево от проблемного можно на месте, до того как оно попадет в яму для посадки. Для этого важно оценить корни, листья и почки, рассказал «Газете.Ru» директор питомника декоративных растений «Суланж» Игорь Ефимкин.

«У контейнерного растения стоит аккуратно потянуть за основание ствола. Если саженец выходит вместе с плотным, оплетенным корнями комом, он действительно укоренился в горшке, а не пересажен туда за неделю до продажи ради вида. У дерева с открытым корнем весной проверяют почки: они должны быть в покое, а не набухшими или ушедшими в рост, — иначе такой саженец будет долго болеть. Листьев и уж тем более засохшей листвы на открытом корне быть не должно», — посоветовал эксперт.

Дальше — документы. Питомник, который отвечает за материал, ведет паспорт растения и подтверждает соответствие ГОСТ Р 59370-2021: число пересадок, происхождение, способ выкопки. Перекупщик привозной партии таких бумаг обычно не дает.

«Разница между двумя одинаковыми березами закладывается за годы до продажи — и ее видно тому, кто знает, куда смотреть. Еще один совет: не всегда стоит брать сразу большое дерево. Соблазн понятен: взять дерево повыше, чтобы двор сразу выглядел готовым. Но размер обманчив. Молодое дерево почти всегда приживается лучше взрослого, потому что теряет при пересадке меньшую долю корней относительно кроны. Крупномер эффектнее в день посадки и рискованнее в первый год. Дальше работает арифметика роста. Дерево, посаженное молодым, через пять-десять лет обычно обгоняет по высоте и здоровью крупномер, высаженный в тот же день: оно не тратило силы на тяжелую пересадку и росло без остановки», — отметил специалист.

Ранее эксперт рассказал, какие растения из огорода могут вызвать ожог.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!