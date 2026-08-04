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Наука

Врач рассказал, на какие заболевания может указывать слюнотечение по ночам

Врач Уокер: ночное слюнотечение может быть признаком неврологических нарушений
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Обильное слюнотечение во время сна может указывать на проблемы с дыханием, неврологические нарушения или кислотный рефлюкс. Об этом заявил невролог Мэтью Уокер из Калифорнийского университета в беседе с изданием USA Today.

По словам специалиста, редкое слюнотечение ночью обычно не является поводом для беспокойства. Во время сна слюнные железы продолжают работать, а при открытом рте слюна может вытекать из-за положения головы и действия силы тяжести.

Однако регулярное или внезапно появившееся обильное слюнотечение требует внимания, особенно если после пробуждения человек испытывает сильную сухость во рту, обезвоживание или дискомфорт.

Уокер отметил, что важно учитывать сопутствующие симптомы. Так, громкий храп, остановки дыхания во сне и постоянная дневная усталость могут указывать на апноэ — нарушение, при котором дыхание во время сна периодически прекращается. Во время остановок дыхания организм лишается кислорода (развивается гипоксия), что повышает риск развития гипертонии и нарушений сердечного ритма.

По словам невролога, сочетание слюнотечения со слабостью мышц лица, невнятной речью или трудностями при глотании может быть признаком неврологических нарушений. Кроме того, причиной проблемы иногда становятся хроническое дыхание через рот из-за заложенности носа, кислотный рефлюкс или прием некоторых лекарственных препаратов.

Врач добавил, что уменьшить ночное слюнотечение может лечение его причины: устранение заложенности носа и аллергии, борьба с рефлюксом, увлажнение воздуха в помещении или коррекция проблем с носовой перегородкой. Также некоторым людям помогает изменение положения тела во время сна — при сне на спине слюна выделяется меньше.

Дополнительно специалист отметил, что в отдельных случаях могут использоваться специальные каппы или подбородочные ремни, которые помогают удерживать рот закрытым во время сна.

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