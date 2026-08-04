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Наука

Раскрыт неожиданный фактор хорошего сна

BE: жители районов с плотной застройкой реже страдают бессонницей
Shutterstock

Люди, живущие на зеленых улицах с большим количеством деревьев или в районах с плотной застройкой, в среднем спят дольше и реже страдают бессонницей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Building and Environment.

Ученые использовали искусственный интеллект для анализа более 200 тысяч изображений Google Street View. Алгоритм оценивал количество деревьев, плотность застройки, наличие тротуаров, дорог и других элементов городской среды. Затем эти данные сопоставили с информацией о сне 1089 работающих жителей Токио, проживающих на нижних этажах многоквартирных домов, где влияние окружающего пейзажа наиболее выражено.

Выяснилось, что озелененные улицы связаны с более продолжительным сном. Похожий эффект наблюдался и в районах с плотной городской застройкой: их жители реже жаловались на симптомы бессонницы. Исследователи считают, что здания создают ощущение защищенности и уюта. Субъективное чувство безопасности также оказалось связано с более длительным сном.

Неожиданным для ученых оказался другой результат: улицы с развитой пешеходной инфраструктурой — большим количеством тротуаров, дорожных знаков и других элементов благоустройства — ассоциировались с более коротким сном и меньшим ощущением безопасности. По мнению авторов, такие районы могут быть более оживленными, шумными и многолюдными, что негативно сказывается на качестве отдыха.

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