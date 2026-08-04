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Наука

Людям с частыми вздутиями живота назвали три замены белому хлебу

Врач Салхаб: при вздутиях белый хлеб можно заменить на хлеб из льняной муки
Ming.W/Shutterstock/FOTODOM

Люди с частыми вздутиями живота могут заменить белый хлеб на хлеб из пророщенных зерен, льняной муки или закваски. Такие виды хлеба могут реже вызывать дискомфорт, поскольку содержат меньше веществ, провоцирующих газообразование. Об этом рассказал гастроэнтеролог из США Джозеф Салхаб. Эксперта цитирует издание Daily Mail.

Как рассказал врач, одной из причин вздутия может быть повышенная чувствительность к пшенице или глютену. В этом случае хорошей альтернативой станет хлеб из пророщенных зерен. Во время проращивания часть глютена и других компонентов зерна, способных вызывать вздутие, расщепляется.

«Еще один вариант — хлеб из льняной муки. Он изготавливается из молотого льняного семени, богатого клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают нормальную работу кишечника», — объяснил эксперт.

Также специалист рекомендовал обратить внимание на хлеб на закваске. Он готовится с использованием натуральных дрожжей и молочнокислых бактерий, а длительная ферментация помогает частично расщепить глютен и фруктаны — углеводы, которые нередко становятся причиной повышенного газообразования и вздутия.

При этом врач подчеркнул, что универсального продукта не существует: если вздутие возникает регулярно, стоит обратиться к специалисту, чтобы выяснить его причину, а не ограничиваться только изменением рациона.

Ранее врач развеяла миф о том, что для похудения нужно отказаться от хлеба.

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