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Наука

Найден способ уничтожить раковые клетки вибрацией

AdvSci: вибрирующие молекулы могут уничтожать 99% раковых клеток
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые разработали экспериментальный способ уничтожения раковых клеток без химиотерапии. В основе технологии лежат особые молекулы, которые под действием инфракрасного света начинают вибрировать с огромной частотой и буквально разрывают мембрану опухолевых клеток изнутри. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

В основе разработки лежат так называемые «молекулярные отбойные молотки» — молекулы аминоцианина, которые уже применяются в медицине в качестве красителей для визуализации тканей. Под воздействием ближнего инфракрасного света они начинают вибрировать с частотой около 40 триллионов раз в секунду. Эти колебания разрывают мембрану раковой клетки, что приводит к ее гибели всего за несколько минут.

В лабораторных экспериментах технология уничтожила до 99% раковых клеток. Испытания на мышах с меланомой также показали обнадеживающие результаты: у половины животных опухоли полностью исчезли после лечения.

Исследователи отмечают, что использование ближнего инфракрасного света позволяет потенциально воздействовать не только на поверхностные, но и на опухоли, расположенные глубоко в тканях и внутренних органах.

По словам авторов работы, главное преимущество нового подхода заключается в механическом принципе действия. В отличие от химиотерапии, которая нарушает биохимические процессы в клетках, «молекулярные отбойные молотки» физически разрушают их оболочку. Это может существенно снизить вероятность развития устойчивости опухоли к лечению.

Пока технология находится на ранней стадии разработки. Ее эффективность подтверждена только в лабораторных условиях и в экспериментах на животных, поэтому до клинических испытаний с участием людей и возможного применения в медицине предстоит провести дополнительные исследования.

Ранее ученые составили карту «укрытий» спящих раковых клеток.

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