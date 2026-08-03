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Наука

Ученые составили карту «укрытий» спящих раковых клеток

GenMed: спящие раковые клетки часто скрываются в двух типах тканей организма
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Имперского колледжа Лондона создали подробную карту опухолей молочной железы и обнаружили участки, где могут скрываться неактивные раковые клетки, способные вызывать рецидив заболевания после лечения. Работа опубликована в журнале Genome Medicine (GenMed).

Ученые использовали данные секвенирования РНК отдельных клеток и пространственной транскриптомики — метода, который позволяет определить не только характеристики каждой клетки, но и ее расположение внутри опухоли. Это помогло выявить отдельные «ниши» — зоны с раковыми клетками в состоянии покоя.

«Такие клетки практически не делятся, поэтому могут оставаться незаметными для некоторых методов лечения, включая химиотерапию, которая в первую очередь воздействует на быстро растущие опухолевые клетки. После периода покоя они способны вновь активироваться и стать причиной роста опухоли или ее распространения», — объяснили исследователи.

Анализ показал, что спящие раковые клетки часто находились рядом с двумя типами клеток окружающей ткани: CXCL10-положительными макрофагами — клетками иммунной системы — и миофибробластами, связанными с опухолью. По мнению исследователей, эти клетки могут формировать своеобразный защитный барьер вокруг раковых клеток, помогая им избегать воздействия иммунной системы и лекарств.

«Спящие» клетки были обнаружены не только в медленно растущих опухолях, но и в агрессивных формах рака. Это указывает на то, что способность переходить в состояние покоя может быть свойством опухоли с самого начала, а не только реакцией на лечение.

Ученые отмечают, что будущие методы терапии могут потребовать одновременного воздействия на разные части опухоли: быстро делящиеся клетки, неактивные раковые клетки и окружающую их поддерживающую среду. Такой подход, по мнению авторов, может повысить эффективность лечения и снизить риск повторного развития заболевания.

Ранее врач рассказала, что противозачаточные повышают риски развития трех видов рака.

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