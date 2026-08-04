Названы продукты, снижающие риск возрастной слабости

Рацион с высоким содержанием магния может почти вдвое снизить риск возрастной потери мышечной массы и силы после 50 лет. К такому выводу пришли ученые из Южной Кореи. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали данные 3830 жителей Южной Кореи старше 50 лет. Они оценили, сколько магния участники получали с пищей, а также как часто употребляли богатые этим минералом продукты — цельнозерновые, орехи, бобовые, зеленые листовые овощи, морские водоросли и соевое молоко.

Оказалось, что у людей с самым высоким потреблением магния риск саркопении — возрастного снижения мышечной массы и силы — был на 53% ниже, чем у тех, кто получал меньше всего этого минерала. Аналогичный эффект наблюдался и у участников, чей в рацион регулярно входили продукты, богатые магнием: вероятность развития саркопении у них была примерно на 50% ниже.

Авторы отмечают, что связь сохранялась даже после учета возраста, уровня физической активности, массы тела, потребления белка и общей калорийности питания.

По мнению исследователей, защитный эффект может быть связан со способностью магния снижать хроническое воспаление. У участников с высоким потреблением минерала был ниже уровень С-реактивного белка — одного из главных маркеров воспалительных процессов, которые считаются важным фактором возрастной потери мышечной ткани.

Больше всего магния содержится в продуктах растительного происхождения: семенах, орехах, цельнозерновых крупах, бобовых и листовой зелени. При этом из пищи усваивается лишь 20–50% магния. На усвояемость влияют фитаты (в крупах и бобовых) и оксалаты (в шпинате и орехах), которые связывают магний и мешают его всасыванию.

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