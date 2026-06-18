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Наука

Мышцы оказались естественным «оружием» организма против рака

NatCom: здоровые мышцы выделяют частицы, подавляющие рост раковых опухолей
Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Duke-NUS (Сингапуре) выяснили, что с возрастом мышцы теряют часть своей естественной противоопухолевой защиты, однако регулярные физические упражнения способны восстановить этот механизм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи обнаружили, что здоровые мышцы выделяют внеклеточные везикулы — микроскопические пузырьки, с помощью которых клетки обмениваются биологическими сигналами. Эти структуры содержат молекулы, способные подавлять рост некоторых видов опухолей. Однако по мере старения мышечной ткани выработка таких везикул заметно снижается.

Эксперименты на мышах и плодовых мушках показали, что везикулы, выделяемые молодыми мышцами, помогают ограничивать патологическое размножение клеток и замедляют рост опухолей кишечника, легких и желчных протоков. Аналогичные структуры из старых мышц такого эффекта уже не оказывали.

Ключевым компонентом противоопухолевой защиты оказалась микроРНК miR-7a-5p. Эта небольшая молекула присутствовала в большом количестве в везикулах молодых мышц и подавляла активность белка TEAD1, который способствует размножению раковых клеток. В стареющих мышцах содержание miR-7a-5p значительно снижалось.

Ученые также выяснили причину возрастного ослабления этого механизма. С возрастом падает активность сигнального пути Notch и белка SDC2, которые необходимы для образования и транспортировки внеклеточных везикул. В результате мышцы начинают выделять меньше защитных молекул.

Чтобы проверить, можно ли обратить этот процесс, исследователи подвергли пожилых мышей регулярным аэробным нагрузкам. После тренировок у животных увеличилась мышечная масса, восстановилась активность сигнального пути Notch и выросла выработка защитных везикул. Одновременно замедлился рост опухолей.

По мнению ученых, поддержание мышечной массы с помощью регулярных силовых и аэробных тренировок может играть важную роль не только для сохранения подвижности, но и для естественной защиты организма от рака.

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