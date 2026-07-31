Врач рассказала, как снизить риск внезапной детской смерти во сне

Врач Авраменко: спать вместе с младенцем в одной кровати нельзя до трех месяцев

Безопаснее всего с точки зрения риска развития синдрома внезапной детской смерти для новорожденного ребенка считается сон в отдельной кроватке в комнате вместе с родителями, на спине, без подушки, на упругом матрасе, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры неонатологии Пироговского Университета Василиса Авраменко.

«В кроватке не должно быть мягких бортиков, одеяла, игрушек, чтобы ребенок во сне не мог случайно уткнуться во что-то мягкое, что вызовет остановку дыхания. Совместный сон в одной кровати с родителями безопасен для малыша не раньше трех месяцев, при этом следует соблюдать специальные правила безопасного совместного сна», — отметила врач.

Также доктор отметила, что температура воздуха в комнате с ребенком должна быть не ниже 18 и не выше 26 градусов.

«Новорожденный ребенок еще только учится регулировать температуру тела в зависимости от температуры окружающей среды. В случае сухого воздуха, используйте увлажнитель. Регулярно проветривайте помещение, делайте влажную уборку – это способствует профилактике инфекционных заболеваний. Обращайте внимание, чтобы ребенок был комфортно одет (не замерз и не перегрелся)», — рассказала доктор.

Купать ребенка после выписки из роддома можно ежедневно. При этом наличие не отпавшего пуповинного остатка не является противопоказанием.

«Оптимально использовать отдельную детскую ванночку, можно использовать пеленку во время купания (она создает дополнительный комфорт малышу). Безопасная и комфортная температура воды для новорожденного: 36,5-37,5 градусов. Также новорожденного можно выкладывать на живот уже в родильном доме со вторых суток жизни. Это способствует укреплению мышц передней брюшной стенки, отхождению газов и стула, тренирует вестибулярный аппарат и закладывает фундамент для развития «схемы тела» и ориентировке в пространстве. Кроме того, помогает успокоить и способствует профилактике дискомфорта в животе контакт «кожа-к-коже» на руках у матери, практики высаживания, массаж животика по часовой стрелке вокруг пупка, положение спиной к маме (по типу высаживания, положение «Будды»). Популярное положение «тигр на ветке» подходит не всем, важно обращать на особенности головы и шеи ребенка», — заключила врач.

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