Врачи сравнили действие мелатонина и магния при бессоннице

Мелатонин помогает восстановить «сбившиеся» биологические часы, а магний может облегчить лишь легкие и временные проблемы со сном. При этом ни одна из этих добавок не способна вылечить хроническую бессонницу. Об этом рассказали профессор неврологии Анита Шельгикар и директор программы исследований сна и здоровья Университета Аризоны Майкл Гранднер в беседе с The Washington Post.

По словам Шельгикар, мелатонин наиболее эффективен в ситуациях, когда нарушен естественный режим сна и бодрствования — например, после перелетов через несколько часовых поясов или при работе в ночные смены. Он помогает организму перестроить внутренние биологические часы, однако не действует как классическое снотворное.

Магний, как отметил Гранднер, работает иначе. Он может быть полезен людям с легкими или кратковременными нарушениями сна, особенно если они сопровождаются мышечным напряжением. Однако убедительных научных доказательств того, что магний эффективно лечит бессонницу, пока недостаточно.

Эксперт также рекомендовал по возможности получать магний из продуктов питания, а не из пищевых добавок. Рекордсменами по содержанию этого минерала являются семена, орехи, злаки и крупы. Много мангия также содержится в овощах и зелени, особенно в шпинате, листовой свекле и артишоках.

Врачи подчеркивают, что любые добавки следует принимать только после консультации со специалистом. Мелатонин и магний могут взаимодействовать с лекарственными препаратами и вызывать побочные эффекты.

Ранее врач назвал единственную причину для приема магния.