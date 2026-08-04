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Наука

Химики создали два соединения, способных раскрыть скрытые причины болезни Альцгеймера

ACS: новые вещества нацелены на белок TAOK, связанный с деменцией
Robert Kneschke/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Центра разработки лекарств против нейродегенеративных заболеваний Уоррена при Университете Вандербильта создали два соединения, нацеленных на белки семейства TAOK — их связь с болезнью Альцгеймера известна, но остается плохо изученной. Результаты опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience.

Работу вели постдок Дэниел Шульц и аспирантка Лорен Парр, ставшая соавтором первой очереди, под руководством исполнительного директора центра Крейга Линдсли.

Первое соединение, VU6083859, стало первым избирательным ингибитором именно белка TAOK1. Второе, VU6080195, оказалось неожиданным результатом работы: вместо подавления активности оно, наоборот, активирует сразу все три белка семейства TAOK — такой эффект авторы описали как «приятную неожиданность», поскольку изначально его не планировали.

Оба соединения относятся к категории «инструментальных» — они не являются лекарствами сами по себе, а созданы, чтобы помочь ученым изучать биологию TAOK и ее связь с развитием деменции, поскольку до сих пор в этой области исследований преобладали именно ингибиторы, а не активаторы, и эффекты активации белков в живых организмах изучены слабо.

По данным авторов, болезнью Альцгеймера в США страдают более семи миллионов человек, и новые инструменты могут помочь точнее понять молекулярные механизмы заболевания.

Ранее выяснилось, что депрессия повышает риск болезни Альцгеймера в пять раз — открытие также связано с поиском ранее не учитывавшихся факторов деменции.

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