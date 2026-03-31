Назван фактор, повышающий риск болезни Альцгеймера в пять раз

Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые выяснили, что у людей с депрессией вероятность развития любой формы деменции более чем в два раза выше. При этом риск болезни Альцгеймера возрастает в пять раз, а сосудистой деменции — примерно в 1,9 раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research (PsyRes).

Исследователи проанализировали данные электронных медицинских карт города Ичан в Китае, охватывающих более 900 тысяч жителей. Для работы они отобрали людей старше 50 лет без деменции на момент начала наблюдений. В итоге в анализ включили 4341 человека с депрессией и более 43 тысяч участников без этого диагноза со схожими возрастом и полом.

За средний период наблюдения около 3,6 года деменция была диагностирована у 1493 человек. Средний возраст постановки диагноза составил 78 лет. При этом наиболее высокий риск наблюдался у людей старше 60 лет с диагностированной депрессией.

Дополнительный анализ показал закономерность: риск болезни Альцгеймера резко возрастал в два периода — в первые два года после постановки диагноза депрессии и спустя шесть-восемь лет. Ученые предполагают, что это может объясняться разными механизмами.

В первом случае депрессия может быть ранним проявлением уже развивающейся болезни Альцгеймера. Во втором — длительное депрессивное состояние может способствовать повреждению мозга из-за хронического стресса и нарушений в работе иммунной системы.

Для сосудистой деменции такой ранний всплеск риска не наблюдался — вероятность заболевания увеличивалась в основном при длительной депрессии, продолжающейся несколько лет.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!