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Наука

Генетик объяснил, почему при помощи ИИ опасный патоген создать быстрее, чем защиту от него

Генетик Крутовский: при помощи ИИ создать вирус быстрее, чем вакцину из-за закона
Shutterstock/FOTODOM

Создать биологическое оружие при помощи ИИ можно быстро, а вот создание методов защиты от него займет гораздо больше времени из-за проведения испытаний на животных и людях, – рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Сибирского федерального университета (СФУ) и Геттингенского университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

«Да, ИИ способен ускорять как разработку потенциально опасных биологических систем, так и создание средств защиты. Однако между процессами существует важная асимметрия. Создать потенциально опасную молекулу или патоген можно довольно быстро. Но чтобы убедиться, что вакцина или лекарство действительно работают и безопасны, необходимы лабораторные исследования, испытания на животных (где это требуется), клинические исследования, масштабное производство, логистика и мониторинг населения. Эти этапы занимают месяцы или годы, и их невозможно полностью заменить ИИ», — считает Крутовский.

Крутовский подчеркивает, что ИИ действительно способен существенно ускорить анализ огромных массивов генетических данных, поиск мутаций, влияющих на свойства белков, моделирование структуры белков, проектирование новых молекул и планирование экспериментов, однако между компьютерным проектом и созданием реального патогена лежит огромная дистанция.

«Необходимы современные лаборатории, дорогостоящее оборудование, опытные специалисты, многочисленные проверки и испытания. Поэтому я считаю, что ИИ увеличивает потенциальные риски и значительно усиливает и ускоряет исследование, но пока не в состоянии решить все научные и технологические проблемы», — подчеркнул Крутовский.

Ранее сообщалось о создании искусственного интеллекта, способного заменить опыты на животных при тестировании наночастиц оксидов железа.

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