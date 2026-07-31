Создан ИИ, который заменит опыты на животных при испытании наночастиц оксидов железа

Ученые из Московского авиационного института и Сколтеха создали нейросеть, которая позволяет оперативно определять уровень токсичности веществ на основе наночастиц оксидов железа. Она может проверять новые лекарственные препараты без дорогостоящих лабораторных тестов. Также она полностью исключает необходимость в экспериментах на животных, рассказали «Газете.Ru» в МАИ.

ИИ позволяет оперативно определять уровень токсичности веществ на основе наночастиц оксидов железа. Такие наночастицы перспективны для медицины: в частности, они используются для адресной доставки лекарств в нужную область организма — например, к раковой опухоли — с помощью магнитного поля.

«Наша методология позволяет заменить длительные эксперименты на животных по оценке экотоксичности наночастиц на быстрый, точный и гуманный цифровой процесс. Для фармацевтических и производственных компаний это означает, что они могут не тратить недели и месяцы на поиск эффективных химических структур, экономя огромные бюджеты на лабораторные тесты, инфраструктуру и персонал», — отмечает профессор кафедры 903 «Перспективные материалы и технологии аэрокосмического назначения» МАИ, доктор химических наук Камиля Кыдралиева.

В отличие от зарубежных аналогов, которые оценивают лишь отдельные параметры, российская разработка анализирует и условия создания частиц, и их итоговое биологическое воздействие. Такой комплексный подход позволяет получить более достоверные результаты.

В основе нейросети — обширная база данных, включающая результаты многолетних исследований специалистов МАИ и сведения из международной базы EnviroTox — признанного отраслевого ресурса по токсикологическим и экологическим характеристикам веществ.

Ключевое преимущество алгоритма — он не просто выдает заключение о риске для здоровья или его отсутствии, а указывает, какие именно фрагменты молекулы ответственны за токсичность. Это позволяет целенаправленно корректировать состав вещества уже на этапе проектирования.

На сегодняшний день разработка завершена. До конца 2028 года команда разработчиков планирует оформить патент на нейросетевой алгоритм и расширить его возможности, чтобы проводить оценку других видов наночастиц.

Ранее российские ученые нашли способ ускорить создание антибиотиков и лекарств от рака.