Ученые нашли одну из древнейших в Древней Руси подвесок, сочетающих христианство и язычество

Археологи НовГУ рассказали «Газете.Ru» о том, что обнаружили в Старой Руссе одну из древнейших для территории средневековой Новгородской земли подвесок-змеевиков. Предмет датирован XI веком. На одной стороне подвески изображен христианский святой, предположительно, Феодор Стратилат, на другой – женская голова со змееподобными волосами, по образу Медузы Горгоны.

Украшения такого типа пришли в Древнюю Русь из Византии и, вероятнее всего, использовались в качестве оберегов. Находка подтверждает, что уже в это время в Старой Руссе сложилась полноценная христианская община, существовали ремесленные мастерские и устойчивые культурные связи с Византией. Артефакт — материальное свидетельство переплетения христианского канона и народных языческих верований.

«Главная особенность змеевика — сочетание несовместимых, с точки зрения строгой догматики, изображений. На лицевой стороне всегда находится каноническое христианское изображение: Иисус Христос, Богоматерь, Архангел Михаил или святые-змееборцы — например, Георгий Победоносец. На оборотной стороне размещается нехристианская змеевидная композиция, которая сюжетно восходит к Медузе Горгоне — персонажу древнегреческих мифов. На некоторых таких подвесках есть заклинательные надписи на греческом языке – это говорит о том, что змеевики, скорее всего, носили как оберег от болезней. А «несовместимые» изображения в данном случае могли символизировать победу светлых сил над темным началом», — рассказал директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.

Находка была сделана на Пятницком раскопе, в пределах древней городской усадьбы. В XI веке она еще только начинала застраиваться. Ранее в Старой Руссе было найдено всего четыре змеевика, и все они относились к более позднему времени – XII–XIV векам.

По словам Сергея Торопова, подвеску мог носить один из жителей усадьбы – представитель условного «среднего класса». Более бедные сословия позволить себе такую вещь не могли. А элита носила украшения из более дорогих материалов – серебра и золота.

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