В МГУ рассказали, как пальмовое масло поможет лечить зубы и выращивать кости

Главная проблема при лечении травм или установке имплантов — это инфекции и воспаление, которые мешают тканям заживать. Ученые выяснили, что компоненты пальмового масла способны бороться с этими проблемами и могут совершить революцию в стоматологии и регенеративной медицине, – рассказал «Газете.Ru» Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание».

«При любой травме во рту образуется избыток агрессивных молекул кислорода (свободных радикалов). Они запускают цепную реакцию разрушения: заставляют работать клетки-«разрушители» костной ткани (остеокласты) и убивают «строителей» (остеобластов), из-за чего кость просто рассасывается. Богатый состав пальмового масла (витамин Е в виде токотриенолов и токоферолов, каротиноиды) работает как мощный щит. Он нейтрализует эти опасные молекулы. В результате баланс сил меняется: разрушители засыпают, строители начинают активно работать, и костная ткань восстанавливается», — рассказал ученый.

Кроме того, производные пальмового масла могут бороться с микробами.

«Бактерии вызывают кариес, пародонтит и отторжение зубных имплантатов. Компоненты масла действуют на них напрямую: они буквально пробивают дыры в защитных оболочках патогенных клеток, нарушают их обмен веществ и останавливают размножение. Это создает надежный барьер против инфекций прямо в зоне операции», — отметил профессор.

По словам Медведева, пальмовое масло планируют интегрировать в медицинские изделия нового поколения. Среди них покрытия для имплантов, гидрогели и 3D-печатные матрицы имплантов.

«У пальмового масла есть ряд преимуществ. Во-первых, это возобновляемый ресурс. Во-вторых, медицина помогает решить проблему отходов масложировой промышленности, превращая побочные продукты переработки в дорогие лекарства. Кроме того, такие материалы позволяют точно настраивать скорость их растворения в организме и химический состав под конкретную задачу. Несмотря на огромный потенциал, до появления таких технологий в обычных районных поликлиниках должно пройти время. Необходимо доказать на масштабных клинических исследованиях, что новые материалы не вызовут аллергии или отложенных побочных эффектов через 5–10 лет после установки», — заключил ученый.

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