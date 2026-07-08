Профессор МГУ рассказал, почему сахар заставляет чувствовать себя спокойнее

Сахар вызывает выброс дофамина, что снижает субъективный, но не реальный стресс. Как рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев, – за этим кратковременным облегчением скрывается сложный физиологический парадокс: мозг может ощущать спокойствие, но тело при этом остается в состоянии стресса.

«Ощущение умиротворения после употребления сладкого — это не результат полноценного расслабления организма. В первую очередь, этот эффект связан с активацией системы вознаграждения мозга. Сахар стимулирует выброс дофамина, вызывая чувство удовольствия и кратковременного комфорта. Однако даже в условиях полного физического покоя, например, во время массажа, у людей, получивших дозу глюкозы, сохранялись признаки стресс-реакции. Это доказывает, что субъективное чувство комфорта не всегда означает реальное физиологическое восстановление», — заметил профессор.

По его словам, с точки зрения здоровья это наблюдение имеет критическое значение. Повышение уровня сахара в крови само по себе является для организма стрессовым сигналом. Оно может сопровождаться ростом частоты сердечных сокращений и артериального давления, а также активацией симпатической нервной системы — реакции «бей или беги».

«Дальнейшие события развиваются по еще более опасному сценарию. После резкого скачка глюкозы ее уровень может упасть ниже исходного. На этот спад организм отвечает выбросом гормонов стресса — кортизола и адреналина. Таким образом, за кратковременным «сахарным» успокоением следует новая волна физиологического напряжения, запуская повторяющийся цикл тяги к сладкому», — объяснил Медведев.

Помимо описанного механизма стресса, избыточное потребление сахара наносит прямой и многогранный вред здоровью: вызывает кариес, набор веса, провоцирует развитие заболеваний печени, диабета второго типа, ускоряет старение кожи и негативно влияет на сердце.

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