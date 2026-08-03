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Наука

Российские ученые нашли способ защитить хрящи космонавтов в невесомости

Первый МГМУ: лактоферрин помог сохранить хрящевую ткань на МКС и в наземном эксперименте
NASA

Ученые Сеченовского Университета испытали белок лактоферрин для защиты хрящевой ткани в условиях микрогравитации — эксперимент провели как на борту МКС, так и в наземной модели невесомости. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Исследование стало финальным этапом программы «МСК-2», которая с 2019 года изучает, как невесомость влияет на ткани опорно-двигательного аппарата. Ученые тестировали лактоферрин на 3D-моделях хрящевой ткани, созданных на основе хондроцитов. Результаты важны не только для космонавтов: похожие изменения хрящевой ткани происходят у пациентов на постельном режиме, при малоподвижном образе жизни и после операций, требующих обездвиживания.

В наземном эксперименте лактоферрин позволил лучше сохранить свойства ткани, тогда как в космическом опыте эффект оказался менее выраженным.

«Мы проверяли влияние лактоферрина на модели хрящевой ткани в условиях недостатка механической нагрузки. В наземном эксперименте он позволил лучше сохранить свойства ткани... В космическом эксперименте эффект оказался менее выраженным», — рассказал руководитель Центра инновационного развития коллагена Института регенеративной медицины Сеченовского Университета Артем Антошин.

По его словам, полностью повторить условия космического полета невозможно, однако наземная модель позволяет получить сходные изменения в тканях.

Следующую серию экспериментов планируют провести после 2028 года — исследователи рассматривают возможность добавить в программу тканеинженерную модель межпозвоночного диска.

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