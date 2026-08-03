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Наука

Физик объяснил, что случится, если все люди на Земле одновременно подпрыгнут

Физик Аллен: если все люди на Земле подпрыгнут, планета практически не сдвинется
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Если все жители Земли одновременно подпрыгнут и приземлятся, планета практически не сдвинется с места. К такому выводу пришел физик Ретт Аллен из Юго-восточного университета Луизианы. Гипотетический сценарий ученый объяснил в комментарии изданию UNILAD с помощью законов сохранения импульса и энергии.

В ходе оценки ученый предположил, что на Земле живут около семи млрд человек, каждый из которых способен подпрыгнуть примерно на 30 сантиметров. Даже если представить, что все люди одновременно оттолкнутся от поверхности, воздействие на планету окажется ничтожно малым.

Масса Земли составляет около 6 × 10²⁴ килограммов, поэтому суммарный импульс от прыжка человечества практически не повлияет на движение планеты. По расчетам Аллена, Земля получит кратковременное укорение в противоположном направлении — всего около 2,6 × 10⁻¹³ метра в секунду. За одну секунду планета сместится примерно на одну сотую радиуса атома водорода — величину, которую невозможно заметить на практике.

После приземления людей Земля вернется в исходное положение. По словам физика, этот процесс можно сравнить с двумя телами разной массы, соединенными пружиной: более легкий объект смещается значительно сильнее, тогда как тяжелый — лишь незначительно. В случае с Землей и человечеством роль такой «пружины» играет гравитация.

Ранее ученые нашли странную область в форме пончика глубоко в недрах Земли.

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