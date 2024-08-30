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Ученые нашли странную область в форме пончика глубоко в недрах Земли

SciAdv: в жидком ядре Земли находится кольцо толщиной несколько сотен километров

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NASA

Группа ученых из Австралийского национального университета обнаружила область в форме пончика, расположенную в тысячах километров под поверхностью Земли. Открытие дало новые знания о динамике магнитного поля нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Ядро Земли имеет два слоя: твердый внутренний и жидкий внешний. Недавно найденное кольцо находится в верхней части жидкого слоя, где ядро встречается с мантией.

Кольцевой регион расположен параллельно экваториальной плоскости в низких широтах. По словам исследователей, его толщина достигает нескольких сотен километров.
Ученые выяснили, что открытие раскрывает некоторые тайны динамики магнитного поля Земли.

Внешнее ядро ​​в основном состоит из жидкого железа и никеля, а интенсивное движение электропроводящей жидкости создает магнитное поле Земли, которое помогает поддерживать всю жизнь, защищая планету от разрушительных солнечных ветров и вредного космического излучения.

Ученые полагают, что знание состава внешнего ядра Земли, включая легкие химические элементы, имеет основополагающее значение для понимания магнитного поля и прогнозирования того, когда оно может потенциально исчезнуть или ослабнуть.

Специалисты отметили, что «пончик», по всей видимости, имеет высокую концентрацию легких элементов, которые помогают перемешивать жидкое ядро и поддерживать магнитное поле.

Ранее ученые выяснили, что в недрах Меркурия с высокой вероятностью скрыт слой из алмазов толщиной 15 километров.

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