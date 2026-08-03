Стало известно, у кого избыток белка в питании ускоряет старение

Ученые из Университета Висконсина-Мэдисона пришли к выводу, что избыток белка в рационе может не только не приносить пользы, но и ускорять процессы старения у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Результаты опубликованы в журнале Cell Press Blue.

В последние годы рекомендации по потреблению белка выросли, а производители начали добавлять его практически во все продукты — от хлопьев до напитков. Чтобы проверить, когда чрезмерное потребление белка может быть неоправданным, ученые провели анализ более 350 научных исследований.

Низкобелковая диета в экспериментах на животных улучшала обмен веществ, снижала воспаление и продлевала продолжительность жизни. Похожие эффекты наблюдались и в краткосрочных исследованиях с участием людей: у добровольцев улучшались показатели уровня сахара в крови, уменьшались жировые отложения и масса тела даже без снижения калорийности рациона.

Исследователи объясняют это тем, что уменьшение количества белка повышает уровень гормона FGF21, который улучшает чувствительность к инсулину и снижает воспаление. Кроме того, ослабевает активность сигнальных путей, отвечающих за рост клеток, а механизмы их естественной «очистки» работают эффективнее, что может замедлять возрастные изменения.

Особое внимание авторы уделили аминокислотам метионину, изолейцину и валину. Их избыток связывают с активацией процессов, способствующих ожирению, хроническому воспалению и развитию возрастных заболеваний при пассивном образе жизни. Эти аминокислоты в большом количестве содержатся в мясе, яйцах, рыбе и популярных спортивных добавках.

При этом ученые подчеркивают, что выводы не относятся ко всем. Повышенное потребление белка остается важным для спортсменов, беременных женщин, детей, людей после травм и многих пожилых людей, которым необходимо сохранять мышечную массу. По мнению авторов, рекомендации по белку должны учитывать не только возраст, но и уровень физической активности человека.

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