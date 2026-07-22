Россиянам рассказали, как легко добрать норму белка в рационе

Как показало совместное исследование «Логики молока» и Аналитического центра ВЦИОМ, 44% россиян хотели бы увеличить содержание животных и растительных белков в своем рационе. Чтобы добирать норму белка, можно использовать йогурты или мясные чипсы, рассказала «Газете.Ru» Ольга Волкова, директор по связям с медицинской общественностью компании «Логика молока».

Согласно российским нормам, для взрослых мужчин ориентир составляет от 75 до 114 г белка в сутки, для женщин — от 60 до 90 г. Конкретное количество зависит от возраста, уровня физической активности и энергозатрат. Потребности спортсменов, подростков, пожилых людей и людей с особенностями здоровья могут отличаться.

«Добирать белок можно достаточно интуитивно. На завтрак подойдут яйца или творог, на обед — мясо, рыба, птица или чечевица, для перекуса — сыр, кисломолочный продукт (например, йогурт). Такой набор в целом обеспечивает нормальный уровень белка. Молочные продукты удобны тем, что могут быть как частью основного приема пищи, так и самостоятельным перекусом. Например, порция творога 100 г — классического высокобелкового продукта — содержит 16 г белка. Однако его не всегда удобно брать с собой. Эту задачу решают современные порционные кисломолочные продукты, которые не требуют приготовления и подходят для перекуса в офисе, после тренировки или в дороге», — заметила специалист.

Также добирать норму белка можно мясными снеками и чипсами из сушеного мяса, например курицы. Однако высокое содержание белка само по себе не делает любой снек безусловно полезным: важно одновременно оценивать количество соли, сахара, насыщенных жиров и общую калорийность.

«Оптимальный рацион должен включать как продукты животного происхождения (мясо, рыбу, яйца, молочные продукты), так и растительного (злаковые, бобовые, орехи, овощи и фрукты). Чем проще такое сочетание вписывается в повседневную жизнь, тем выше вероятность, что оно станет устойчивой привычкой, а не очередным краткосрочным увлечением», — резюмирует Волкова.

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