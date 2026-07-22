Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Россиянам рассказали, как легко добрать норму белка в рационе

Эксперт Волкова: добрать норму белка можно при помощи мясных чипсов
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Как показало совместное исследование «Логики молока» и Аналитического центра ВЦИОМ, 44% россиян хотели бы увеличить содержание животных и растительных белков в своем рационе. Чтобы добирать норму белка, можно использовать йогурты или мясные чипсы, рассказала «Газете.Ru» Ольга Волкова, директор по связям с медицинской общественностью компании «Логика молока».

Согласно российским нормам, для взрослых мужчин ориентир составляет от 75 до 114 г белка в сутки, для женщин — от 60 до 90 г. Конкретное количество зависит от возраста, уровня физической активности и энергозатрат. Потребности спортсменов, подростков, пожилых людей и людей с особенностями здоровья могут отличаться.

«Добирать белок можно достаточно интуитивно. На завтрак подойдут яйца или творог, на обед — мясо, рыба, птица или чечевица, для перекуса — сыр, кисломолочный продукт (например, йогурт). Такой набор в целом обеспечивает нормальный уровень белка. Молочные продукты удобны тем, что могут быть как частью основного приема пищи, так и самостоятельным перекусом. Например, порция творога 100 г — классического высокобелкового продукта — содержит 16 г белка. Однако его не всегда удобно брать с собой. Эту задачу решают современные порционные кисломолочные продукты, которые не требуют приготовления и подходят для перекуса в офисе, после тренировки или в дороге», — заметила специалист.

Также добирать норму белка можно мясными снеками и чипсами из сушеного мяса, например курицы. Однако высокое содержание белка само по себе не делает любой снек безусловно полезным: важно одновременно оценивать количество соли, сахара, насыщенных жиров и общую калорийность.

«Оптимальный рацион должен включать как продукты животного происхождения (мясо, рыбу, яйца, молочные продукты), так и растительного (злаковые, бобовые, орехи, овощи и фрукты). Чем проще такое сочетание вписывается в повседневную жизнь, тем выше вероятность, что оно станет устойчивой привычкой, а не очередным краткосрочным увлечением», — резюмирует Волкова.

Ранее стала известна диета для здорового старения и похудения без потери мышц.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!