Названы самые частые ошибки родителей при лечении детей дома

Хотя дождливая погода сама по себе не вызывает болезней, она создает условия, при которых риск развития ОРВИ возрастает. Особенно высоки риски у детей, при этом родители при лечении ребенка часто допускают ошибки, которые могут ухудшить течение болезни, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Екатерина Алексеева.

«Одна из самых распространенных ошибок родителей — стремление во что бы то ни стало снизить температуру до нормальных значений. Если нет хронической патологии и ребенок хорошо переносит лихорадку, то с медикаментозным снижением температуры можно не спешить. Необходимо обеспечить больному обильное питье и использовать физические методы охлаждения. Следующей ошибкой родителей часто бывает прием препаратов с недоказанной эффективностью. В детской практике это совершенно не оправдано и может быть опасным. Организм лихорадящего ребенка вырабатывает на порядок больше интерферона, чем стимулируют некоторые препараты», — заметила доктор.

Еще одна ошибка, по словам врача, — думать, что при высокой температуре в течении нескольких дней обязательно назначать антибиотики. При отсутствии признаков бактериальных осложнений (а их выявляет врач при очном осмотре) антибтиотики не показаны.

«Также неверно заставлять ребенка соблюдать постельный режим, если самочувствие его позволяет быть активным и малыш хочет поиграть. Это признак доброкачественного течения инфекции. Двигательная активность способствует лучшему отхождению мокроты при кашле, а гиподинамия — предрасполагает к застойным явлениям в легких. Не следует настаивать на приеме пище, если ребенок отказывается кушать, а вот заставлять ребенка много пить — правильный подход. Еще одна частая ошибка — держать окна закрытыми и поддерживать высокую температуру воздуха в помещении. Это вредно как самому больному, так и окружающим, ведь концентрация микробов в воздухе без проветривания очень велика. Более того, ОРВИ — не противопоказание к прогулкам и купанию», — рассказала врач.

Также Алексеева призвала родителей не вызывать скорую помощь без явных на то причин, например, повышения температуры тела до 39-40 градусов.

Ранее сообщалось, что высокая температура воздуха может вызвать обострение неврологических заболеваний.