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Наука

Россиянам рассказали, что можно посадить в конце июля, чтобы получить урожай осенью

Доцент Абрамов: какие культуры успеют дать урожай осенью, если их посадить сейчас
Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Июль — месяц сбора урожая, и освободившаяся грядка воспринимается как отдых для земли. Однако это упущенные две-три недели теплого сезона, которые вполне могут дать второй полноценный урожай. Для посадки в середине лета подходят огурцы, редис, пекинская капуста, белая горчица и другие, рассказал «Газете.Ru» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Александр Абрамов.

«Логика повторных посадок строится на одном принципе: вегетационный период культуры должен укладываться в промежуток между посевом и первыми заморозками. Но есть важная поправка, которую часто игнорируют: в августе световой день сокращается и ночи становятся холодными, темпы роста замедляются, и к сроку созревания, указанному на пачке семян, нужно прибавлять пять-семь дней, — иначе расчет расходится с реальностью», — объяснил Абрамов.

Выбор культур определяется не только сроками, но и биологией: можно выбирать те культуры, которые при посадке весной не дают нужного результата.

«Дайкон, репа и пекинская капуста — одни из лучших кандидатов: все три культуры реагируют на сокращение светового дня формированием корнеплода или кочана, а не уходом в стрелку. Редис по той же причине сеют после 20 июля, — раньше он немедленно уйдет в цвет. Огурцы при июльском посеве — вопрос выбора сорта. Партенокарпические гибриды с циклом 35–40 дней от всходов до первого плода в прогретой почве дают быстрые и дружные всходы. Осенние огурцы при достаточном поливе болеют мучнистой росой меньше, чем весенние, — просто потому что влажность воздуха в августе ниже пиковых июньских значений», — заметил Абрамов.

Грядки, которые по каким-то причинам остаются незасеянными, имеет смысл отдать под сидераты — растения, которые выращивают не для сбора урожая, а для улучшения свойств почвы. Подойдет белая горчица или фацелия. Через месяц их скашивают и заделывают в почву, и к следующему сезону она получает органику и подавление части патогенной микрофлоры.

Ранее был назван простой способ значительно снизить количество нитратов в овощах.

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