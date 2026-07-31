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Психолог посоветовала обсуждать звонки и смс от мошенников в групповых чатах для защиты

Профессор Барматова: групповые чаты помогают защититься от мошенников
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Групповые чаты в мессенджерах помогают защититься от мошеннических действий, считает собеседница «Газеты.Ru» доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова. Она советует присылать скриншоты переписок и пересказывать звонки предполагаемых мошенников для защиты от них.

«Технологии сделали нас уязвимее, но они же вернули нас к старому как мир механизму выживания — коллективной солидарности. Именно она, а не сложные пароли, становится главной защитой от мошенников. Одиночество — главный союзник мошенника. Когда мы говорим о коллективной бдительности в родительских чатах, рабочих группах или чатах СНТ, речь идет не просто об обмене полезной информацией: бремя анализа ложится не на одного измотанного человека, а на разнородную группу, где каждый вносит свой уникальный опыт. Именно разнообразие участников — по возрасту, профессии, цифровой грамотности — создает эффект, при котором мошенническая схема неизбежно натыкается на чье-то критическое замечание», — рассказала специалист.

Главная слабость индивидуальной защиты — изоляция. Социальные инженеры (мошенники) мастерски ее эксплуатируют. Их сценарии построены на дефиците времени и эмоциональном давлении: «только вы можете спасти близкого», «ваши деньги в опасности». В состоянии стресса мозг перестает мыслить критически и реагирует на уровне древних инстинктов.

«Коллективный интеллект в мессенджере снимает эффект «туннельного зрения». Когда участник сообщества публикует скриншот подозрительного звонка, он мгновенно получает обратную связь. Группа работает не как «справочная служба», а как эмоциональный стабилизатор, возвращая человеку способность думать. Мы перестаем быть жертвой, когда понимаем: наш личный опыт — лишь один из множества уже известных соседям или коллегам сценариев. Но эффективность формируется не обилием предупреждений, а уровнем доверия внутри группы. Но общий принцип един: мы начинаем мыслить критически, когда видим реакцию «своего» — того, кому доверяем», — заметила социолог.

По словам Барматовой, человек, однажды предупредивший других и спасший соседа, в разы повышает собственную устойчивость к будущим атакам.

«Срабатывает механизм когнитивного диссонанса: публично озвучив правила защиты — уже не можешь нарушить их сам. Коллективная проверка становится социальным якорем, фиксирующим норму осторожности. Это гораздо мощнее любой памятки МВД, потому что подкреплено межличностной ответственностью. Страх осуждения или, наоборот, желание подтвердить статус бдительного члена группы работает как встроенный антивирус», — заключила специалист.

Ранее россияне получили советы по защите от мошенничества с использованием искусственного интеллекта.

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