Можно ли считать кофе наркотиком, рассказал врач

Кофе способен вызывать психологическую зависимость, особенно у тревожных людей, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры неврологии и психиатрии НовГУ, заведующий дневным стационаром Новгородского клинического специализированного центра психиатрии Виктор Алексеев.

«Объектом зависимости может стать все. Все зависимости, по сути, формируются из-за сбоев в работе «системы награды» в мозге. Ключевую роль здесь играет дофамин, который не только приносит удовольствие, но и служит сигналом: «это важно, запомни это и повтори». Когда человек совершает «полезное» действие, мозг выделяет порцию дофамина. Проблема в том, что «полезным» мозг может посчитать даже сиюминутное удовольствие, которое в перспективе может привести к проблемам: кофе, скроллинг ленты, шопинг и так далее», — объяснил врач.

По словам эксперта, формирование зависимости проходит в несколько стадий. На первой происходит закрепление связи «действие = удовольствие». На второй стадии зависимость встраивается в метаболизм организма. Третья стадия — деградация, когда изменения в работе организма становятся тяжелыми и необратимыми. Если мы говорим о ненаркотических стимулах — таких, как кофеин, — они почти всегда остаются на первой стадии.

«При этом есть люди, предрасположенные не к какой-то конкретной зависимости, а к формированию зависимостей в целом. У нас нет определенного «гена любви к кофе», но есть комбинации генов, которые могут создавать базу для зависимого поведения. У некоторых людей «порог удовольствия» выше, и им требуется большее количество вещества для достижения того же эффекта, который другие получают от малой дозы. В других случаях генетические различия влияют на работу префронтальной коры мозга, которая отвечает за волевые решения и оценку рисков. Тревожники — одна из самых уязвимых категорий в этом плане. Главная причина, по которой тревожные люди впадают в зависимости разного рода, — желание быстро и легко «успокоить» мозг и снизить внутреннее напряжение», — заметил врач.

Но Алексеев подчеркивает: это не значит, что стоит отказаться от кофе. Безопасная доза для каждого индивидуальна.

«Если чувствуете, что после кофе усиливается сердцебиение или беспокойство, дозу стоит снизить. Не рекомендуется пить кофе на пустой желудок или после 14:00. Если привычка пить кофе уже пагубно влияет на вашу жизнь и здоровье — важно начать решать проблему. Расшатанную систему награды можно «починить». Однако просто отказаться от пагубной привычки недостаточно. Выход в том, чтобы научить себя получать удовольствие неразрушительными методами. Это можно сделать самостоятельно, но лучше — с помощью психолога или психотерапевта», — заключил доктор.

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