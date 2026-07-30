Ученые разоблачили двух главных кандидатов на инопланетные цивилизации

Астрономы из проекта Гефест под руководством Эрика Закриссона из Уппсальского университета в Швеции и Пенсильванского университета проверили с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб двух самых убедительных кандидатов на сферу Дайсона — гипотетическую мегаструктуру вокруг звезды, которую могла бы построить сверхразвитая цивилизация. Работа опубликована в виде препринта на сервере arXiv.

Идею сферы Дайсона предложил физик Фримен Дайсон в 1960 году: такая оболочка перехватывала бы почти все излучение звезды, а «отработанное» тепло должно выдавать себя избыточным средним инфракрасным свечением — детектируемым технопризнаком. Проект Гефест просеял данные о примерно пяти миллионах звезд Млечного Пути в поисках именно такого избытка тепла и выделил семь кандидатов, из которых два — условные D и E — прошли самые строгие проверки и попали под наблюдение JWST.

Результат оказался прозаичным: в обоих случаях «лишнее» инфракрасное свечение исходило не от самой звезды, а от далёкой галактики, почти идеально выстроившейся на луче зрения позади нее.

«На первых снимках все стало ясно: на коротких волнах видна в основном звезда, а на 10 и особенно 15 микронах звезда гаснет, и рядом загорается второй источник», — рассказала соавтор работы астрофизик Оливия Кертис.

За кандидатом D пряталась исключительно яркая в инфракрасном диапазоне «горячая пылезакрытая галактика» с активным сверхмассивным центром, за кандидатом E — плотная звездообразующая галактика. Оба типа объектов от природы дают именно такое тепловое свечение, которое ищут при охоте за технопризнаками, а звезда на переднем плане экранировала их настолько точно, что смещение источников не превышало одной угловой секунды — как монета, видимая с трёх километров.

«Погоня окупилась не тем, что касается пришельцев», — отметила Кертис.

Попутно ученые получили два по-настоящему интересных объекта для изучения самих галактик, а также отработали новую методику разделения света звезды и фона, которая пригодится будущим гигантским телескопам. Разоблачение двух самых сильных кандидатов, по словам авторов, не разочарование, а прогресс: теперь известен самый опасный тип «самозванца» в поиске сфер Дайсона, и следующие поколения обзоров будут отсеивать его заранее.

Ранее сингулярность внутри черной дыры оказалась не тем, чем считали ученые.