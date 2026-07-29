«Ты где?»: детское пианино с Чебурашкой вызвало спор в сети

В социальных сетях разгорелся новый спор из-за детского пианино с Чебурашкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Рифмы и Панчи».

После того как игрушка проигрывает мелодию, персонаж произносит фразу, которую пользователи слышат по-разному. Одни утверждают, что Чебурашка говорит «это не я», другим слышится «ты где?». Третьи заявляют, что различают оба варианта одновременно.

В июле 2022 года блогер из TikTok Кейт Бэйкон опубликовала звуковую иллюзию, в которой пользователи услышали как минимум девять разных слов — от «ни за что» до «радуга» и «помогите». В комментариях многие были озадачены тем, как по-разному люди воспринимают один и тот же аудиофайл.

В мае 2018 года интернет раскололся из-за аудиозаписи на Reddit, где одни слышали Yanny, а другие — Laurel. Доцент Маастрихтского университета Ларс Рики объяснил, что это связано с частотой звука: «Янни» звучит выше, «Лорел» — ниже. Восприятие также зависит от устройства, наушников, возраста слушателя и его ожиданий.

Ранее оптическая иллюзия с платьем рассорила мир.