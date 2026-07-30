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Наука

Россиянам рассказали, как распорядок дня помогает облегчить симптомы депрессии

Medical Xpress: соблюдение распорядка дня снижает боль и депрессию
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Миссури (США) пришли к выводу, что соблюдение стабильного распорядка дня может значительно улучшить качество жизни, снизив физическую боль и облегчив симптомы депрессии. Об этом сообщил портал Medical Xpress.

Для изучения влияния режима дня на общее состояние здоровья доцент Колледжа образования и человеческого развития Университета Миссури Юнджин Трейси проанализировала результаты опроса 67 пожилых добровольцев. Исследование показало, что участники, придерживавшиеся постоянного графика сна и повседневной активности, сообщали о более низком уровне физической боли и реже испытывали симптомы депрессии.

По мнению исследователя, положительный эффект связан с тем, что регулярный распорядок помогает синхронизировать внутренние биологические часы организма, что благоприятно отражается как на физическом, так и на психическом состоянии.

Психолог Оксана Корякина до этого говорила, что причинами постоянного желания лежать в кровати могут быть тревожные расстройства, депрессия, хроническое переутомление или последствия травмы.

Ранее врач Инна Филатова рассказывала о вреде кофе натощак, повышающем уровень кортизола и ухудшающем состояние нервной системы.

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