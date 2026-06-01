Почему опасно пить кофе натощак, рассказала врач

Врач Филатова: кофе натощак, особенно при недосыпе, повышает уровень кортизола
Кофе натощак, особенно при недосыпе, повышает уровень гормона стресса кортизола, что негативно влияет на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, и всего организма в целом, рассказал «Газете.Ru» врач- невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова.

«Кофеин может повышать уровень кортизола. Эффект более выражен при приеме кофе натощак, на фоне недосыпа, хронического стресса, при приеме в высоких дозах. Прием кофе натощак у определенной категории пациентов может усиливать тревожность, провоцировать тахикардию, ухудшать вариабельность вегетативной нервной системы, повышать глутаматергическую активацию, ухудшать качество сна и косвенно усиливать хронический стрессовый фон», — рассказала врач.

По ее словам, кофеин в таких условиях нарушает работы нейроэндокринной системы, которая играет ключевую роль в реакции организма на стресс и поддержание гомеостаза.

«Речь идет о гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГН-ось). Она обеспечивает адаптацию к внешним и внутренним раздражителям, включая изменения окружающей среды, инфекции, воспаление и повреждение тканей. Кофеин увеличивает нагрузку на нее, что и провоцирует негативные симптомы», — заметил доктор.

Кроме того, кофеин способен ухудшать состояние пациентов с мигренью, тревожными расстройствами и нарушением сна.

Ранее врачи рекомендовали в жару заменить кофе на морс или охлажденный чай без сахара.

 
