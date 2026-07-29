Россиянам рассказали, когда будет пик звездопада с «пасущимися» метеорами

Необычный звездопад с «пасущимися» метеорами — Южные дельта-Аквариды — достигнет своего пика в ночь на 31 июля. Об этом сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров, пишет РИА Новости.

«Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигает пика в ночь с 30 на 31 июля. Земля проходит через протяженный пылевой след», — сказал Бурмистров.

При наблюдении с Земли можно увидеть, что эти метеоры будут лететь не вертикально вниз, а почти параллельно земной поверхности. Именно поэтому их называют «пасущимися».

При ясной погоде россияне смогут увидеть на небе до 25 вспышек в час. Частицы, влетая в атмосферу Земли, создают эффект падающих звезд.

До этого астрофизик Сергей Чумаков рассказал, что для того чтобы увидеть метеорный поток Персеиды, который состоится 12 августа, ночью следует внимательно осматривать всю северо-восточную сторону неба.

Ранее россиянам рассказали, где лучше всего наблюдать за звездопадом Персеиды.