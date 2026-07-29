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Наука

Россиянам рассказали, чем опасны разные виды гепатита и как их избежать

ПНИПУ: гепатит может привести к циррозу, диабету и раку печени
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

28 июля отмечался Всемирный день борьбы с гепатитом. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие виды этого воспаления печени существуют, чем они опасны и как защитить себя. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Гепатит — воспаление печени, которое вызывают вирусы, токсины (например, алкоголь или лекарства) или нарушения обмена веществ. Свыше половины случаев хронического гепатита приходится на вирусные формы. Гепатит А передается через грязную еду и воду, ежегодно поражает более миллиона человек, но в хроническую форму не переходит — от него есть эффективная вакцина. Гепатитом В ежегодно заражаются 4–5 млн человек; у 20–30% болезнь протекает без симптомов, а хроническая форма может привести к циррозу и раку печени — летальность достигает 15–25%.

Гепатит С ежегодно выявляют примерно у миллиона человек; в 70–80% случаев он переходит в хроническую форму и годами протекает незаметно. «Вирус способен размножаться и вне печени: у 40–75% пациентов развиваются поражения сосудов, проблемы с щитовидной железой или сахарный диабет второго типа», — пояснила доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Вакцины от гепатита С не существует, но современные препараты излечивают более 95% пациентов.

Гепатит D диагностирован у 30 млн человек в мире и может существовать только у носителей гепатита В. Молниеносная форма развивается у 5–25% больных и часто заканчивается летально, а у выживших в 80% случаев формируется хронический гепатит, ведущий к циррозу за 5–10 лет. Гепатит Е ежегодно регистрируют у 3,4 млн человек, около 70 тысяч случаев заканчиваются смертью.

«Вирус может поражать не только печень, но и нервную систему вплоть до энцефалита. Особенно опасен гепатит Е для беременных — летальность достигает 20–25%», — предупредила профессор ПНИПУ Лариса Волкова.

Невирусные гепатиты вызывают алкоголь, токсичные химикаты, некоторые лекарства и аутоиммунные процессы; без лечения они тоже приводят к циррозу и раку печени. Для защиты эксперты советуют делать прививки от гепатитов А и В, не злоупотреблять алкоголем, не принимать лекарства без назначения врача и регулярно сдавать анализы на маркеры гепатитов.

Ранее выяснилось, что газ с запахом тухлых яиц может защищать печень от ожирения.

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