Врач рассказала, кому нельзя практиковать интервальное голодание

Интервальное голодание опасно при расстройствах пищевого поведения (РПП), так как может их усилить. Особенно такой тип питания противопоказан при булимии и компульсивном переедании, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.

«Интервальное голодание — серьезный тревожный сигнал. Ряд исследований показывает пользу этой диеты для некоторых людей с метаболическим синдромом, но при РПП этот режим крайне опасен. Помимо этого, он не учитывает индивидуальные особенности здоровья ЖКТ, которые могут обостриться из-за таких весомых перерывов между едой. Интервальное голодание легитимизирует отказ от завтрака (классический симптом РПП) и создает качели «голод-переедание» во время пищевого окна. Если у вас в анамнезе булимия или компульсивное переедание — интервальное голодание вам противопоказано», — объяснила доктор.

В лечении расстройств пищевого поведения важно сосредоточиться на восстановлении регулярного графика питания — так называемого структурированного питания. Этот подход предполагает три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) с интервалами примерно 4–5 часов и два-три перекуса между ними, если вы чувствуете голод.

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