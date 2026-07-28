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При каких болезнях спины плавание не подходит, рассказал врач

Врач Манастырлы: плавание не поможет при острой боли в спине
Shutterstock

Плавание не поможет при острой боли в спине, воспалении и нестабильности позвонков, рассказал «Газете.Ru» массажист, инструктор ЛФК клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Манастырлы.

«Первый случай, когда плавание не подходит, — острая боль. Если спину «скрутило» вчера, и вы еле ходите — не надо в бассейн. Сначала снимаем острую боль (покой, анальгетики, иногда блокада), потом — реабилитация. В острой фазе плавание может усилить спазм. Второй случай — нестабильность позвонков. Это когда позвонки «гуляют» относительно друг друга. Диагноз ставится по рентгену с функциональными пробами. В таких случаях плавание может быть противопоказано — нужна стабилизация (корсет, специальные упражнения, иногда операция). И третье — воспалительные заболевания (анкилозирующий спондилит, ревматоидный артрит с поражением позвоночника). Тут плавание может быть полезно, но только после консультации с ревматологом. В острой фазе — нет, в ремиссии — осторожно да», — объяснил врач.

Однако в некоторых случаях плавание действительно может помочь, например при неспецифической боли в пояснице, грыжах и протрузиях, сколиозе, остеохондрозе или при реабилитации после операций на позвоночнике.

«В воде тело разгружается. Это не метафора, это физика. Когда вы погружены по шею, вес тела ощущается примерно на 10% от обычного. Межпозвоночные диски перестают сжиматься под давлением, мышцы работают мягче, нагрузка распределяется равномерно. При этом вода дает сопротивление, — то есть мышцы все равно работают, но без резких толчков и ударной нагрузки, как в беге или прыжках. Для спины это идеальная среда», — рассказала доктор.

Однако врач подчеркнул: неправильная техника плавания может только усугубить проблемы со спиной.

Ранее россияне узнали, как предотвратить боли в спине.

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