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Названы опасные для печени БАДы

Профессор Шархун: для печени опасны спортивные добавки и некоторые экстракты
surprisestock/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые БАДы и травы могут вызвать тяжелое поражение печени, особенно при высоких дозах, многокомпонентном составе, плохом контроле качества или при одномоментном приеме других средств и лекарственных препаратов. Среди них мочегонные травы, спортивные добавки и некоторые экстракты растений, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Шархун.

«Например, желчегонные травы (шиповник, мята, ромашка и другие) могут вызвать желчную колику у пациента с желчекаменной болезнью. Всем известный чистотел содержит опасные алкалоиды (хелидонин, сангвинарин), которые токсически действуют на печеночные клетки, приводя к их гибели. Модным средством для снижения холестерина является красный дрожжевой рис, содержащий монаколин К — природный статин, который работает так же, как и лекарственные препараты этой группы. Но его дозировка в БАДах не контролируется, поэтому легко получить токсический гепатит, даже не подозревая, что вы принимаете серьезное лекарство», — рассказала врач.

Также, по словам Шархун, гепатотоксичностью обладает экстракт зеленого чая в концентрированной форме и куркумин в составе концентрированных добавок.

«Именно экстракты, особенно в высоких дозах и в составе средств для похудения, ассоциируются с поражением печени. Отдельной группой риска являются «спортивные» добавки с анаболическими стероидами и их незаявленными аналогами. Вредными для печени являются и энергетические и тонизирующие комплексы, если их состав непрозрачен или содержит высокие дозы отдельных веществ. И даже витаминные и минеральные добавки могут навредить печени», — объяснила Шархун.

Витамины не следует принимать без подтвержденного дефицита, а высокие дозы жирорастворимых витаминов должны обсуждаться с врачом.

Ранее сообщалось о том, как БАДы провоцируют токсический гепатит.

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