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Наука

Неправильная первая помощь при утоплении может привести к разрыву печени

Судмедэксперт Решетун: неправильный массаж сердца может привести к разрыву печени
Afanasiev Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Часто тонущие люди погибают из-за неправильно оказанной медицинской помощи, например, неправильная реанимация может привести к опасному повреждению печени, рассказал «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт и специалист по учебно-методической работе Пироговского университета Алексей Решетун.

«У меня были такие случаи в практике, когда неправильно оказывали помощь утопленнику и при этом вредили даже больше: в двух случаях были повреждения печени, было даже полное разделение печени при неправильном применении непрямого массажа сердца, но в основном это касается не непосредственно неправильно сделанных реанимационных мероприятий, а вообще ситуации, потому что это только в кино показывают, что человек тонет, кричит, его все замечают, бегут к нему, вылавливают его, ну и спасают сразу. В жизни это бывает на самом деле очень редко», — объяснил Решетун.

По его словам, тонущий человек не всегда может кричать, у него появляется очень сильный кашель, «ему кричать просто нечем».

«Во-вторых, не все могут его заметить, потому что люди сидят на берегу, занимаются своими делами, и никто постоянно не следит за тем, кто и где плавает. В-третьих, его крайне сложно найти под водой, поскольку все происходит не так, как показывают в кино. Ну и в-четвертых, действительно, нужно не то что знать, а уметь правильно оказать реанимационные мероприятия», — объяснил Решетун.

По словам врача, людей, которые умеют правильно проводить реанимацию, очень мало, и теория здесь, как правило, не помогает, потому что счет идет на минуты. Правильно сориентироваться в этой ситуации человеку неподготовленному крайне сложно, поэтому важно всем пройти практические курсы оказания первой доврачебной помощи.

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