Россиян предупредили о рисках при протезировании зубов

Протезирование зубов исключительно ради эстетики может вызвать рак. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов.

Он объяснил, что прикус человека меняется с возрастом, поскольку скелет адаптируется к нагрузкам. И когда пациент, руководствуясь только эстетическими предпочтениями и стремлением к идеальной улыбке, бездумно устанавливает импланты, то начинается прикусывание слизистой, ее натирание. А это является значимым фактором риска для развития онкологического заболевания.

Решетов отметил, что развитие имплантационного протезирования в стоматологии привело к всплеску протезного рака.

12 апреля кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин, врач-стоматолог рассказал, что истончение кости вокруг зубного импланта чаще всего происходит из-за естественного снижения нагрузки на костную ткань, инфекций и неправильного выбора изделия.

Ранее стало известно о гигантских затратах россиян на переделку «дешевых зубов».