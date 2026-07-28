Назван популярный напиток, защищающий печень от цирроза и рака

Одно из крупнейших когортных исследований по теме кофе и здоровья печени охватило почти 355 000 участников Британского биобанка и длилось в среднем 13 лет. Авторы из медицинского центра Сидарс-Синай не только подтвердили давно наблюдаемую связь кофе с меньшим риском болезней печени, но и впервые показали биологические механизмы через МРТ и протеомику. Работа опубликована в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Участники, потреблявшие пять и более чашек кофе в день, имели на 32% ниже риск цирроза, на 47% — рак печени и на 42% — смерть от болезней печени по сравнению с теми, кто не пьет кофе. Заметное снижение риска фиксировалось уже при одной-двух чашках в день; наибольший эффект наблюдался на уровне трех-четырех чашек.

МРТ-сканирование печени показало, что у людей, пьющих больше кофе, было меньше жира в печени, ниже концентрация железа, меньше фиброза и воспаления. Анализ белков крови выявил более высокие уровни протеинов, связанных с нормальной функцией печени, и более низкие — связанных с воспалением и рубцеванием ткани.

Принципиально важно, что декофеинизированный кофе демонстрировал схожие ассоциации, что указывает на роль других биоактивных соединений помимо кофеина. Кофе содержит сотни молекул, часть которых, по-видимому, влияет на воспаление и механизмы фиброза.

«Наши данные поддерживают умеренное потребление кофе для людей, которые его уже любят и хорошо переносят», — пояснил старший автор доктор Джу Дон Ян, медицинский директор программы онкологии печени в Сидарс-Синай. — «Однако мы не рекомендуем начинать пить кофе исключительно ради защиты печени, основываясь на этом одном исследовании».

Авторы подчеркивают: кофеин противопоказан при неконтролируемой гипертонии, некоторых аритмиях и тяжелой тревожности. Профилактика болезней печени по-прежнему строится на контроле веса, ограничении алкоголя, физической активности и управлении метаболическими рисками.

Ранее врач назвала срок, за который регулярное употребление алкоголя приводит к циррозу печени.