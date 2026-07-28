Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Наука

Назван популярный напиток, защищающий печень от цирроза и рака

CGH: кофе защищает печень от цирроза и рака
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

Одно из крупнейших когортных исследований по теме кофе и здоровья печени охватило почти 355 000 участников Британского биобанка и длилось в среднем 13 лет. Авторы из медицинского центра Сидарс-Синай не только подтвердили давно наблюдаемую связь кофе с меньшим риском болезней печени, но и впервые показали биологические механизмы через МРТ и протеомику. Работа опубликована в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Участники, потреблявшие пять и более чашек кофе в день, имели на 32% ниже риск цирроза, на 47% — рак печени и на 42% — смерть от болезней печени по сравнению с теми, кто не пьет кофе. Заметное снижение риска фиксировалось уже при одной-двух чашках в день; наибольший эффект наблюдался на уровне трех-четырех чашек.

МРТ-сканирование печени показало, что у людей, пьющих больше кофе, было меньше жира в печени, ниже концентрация железа, меньше фиброза и воспаления. Анализ белков крови выявил более высокие уровни протеинов, связанных с нормальной функцией печени, и более низкие — связанных с воспалением и рубцеванием ткани.

Принципиально важно, что декофеинизированный кофе демонстрировал схожие ассоциации, что указывает на роль других биоактивных соединений помимо кофеина. Кофе содержит сотни молекул, часть которых, по-видимому, влияет на воспаление и механизмы фиброза.

«Наши данные поддерживают умеренное потребление кофе для людей, которые его уже любят и хорошо переносят», — пояснил старший автор доктор Джу Дон Ян, медицинский директор программы онкологии печени в Сидарс-Синай. — «Однако мы не рекомендуем начинать пить кофе исключительно ради защиты печени, основываясь на этом одном исследовании».

Авторы подчеркивают: кофеин противопоказан при неконтролируемой гипертонии, некоторых аритмиях и тяжелой тревожности. Профилактика болезней печени по-прежнему строится на контроле веса, ограничении алкоголя, физической активности и управлении метаболическими рисками.

Ранее врач назвала срок, за который регулярное употребление алкоголя приводит к циррозу печени.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!