В МФТИ создали устойчивый катализатор для очистки воздуха от самого опасного компонента выхлопного газа

Ученые МФТИ, МГУ, СПбГУ в составе международной группы ученых создали быстрый и недорогой способ получения катализаторов для очистки воздуха от оксидов азота — одного из самых токсичных компонентов выхлопных газов автомобилей и промышленных выбросов. Новый материал синтезируется всего за два часа вместо нескольких дней и при этом он намного устойчивее существующих аналогов, рассказали «Газете.Ru» в МФТИ.

«Новый метод синтеза решает сразу несколько ключевых проблем. Во-первых, мы в десятки раз сокращаем время производства катализаторов. Во-вторых, мы повышаем стабильность катализаторов и продлеваем срок их службы. В-третьих, выбирая параметры цеолитной матрицы и условия синтеза, мы можем настраивать катализатор под конкретную задачу. И наконец, в-четвертых, метод может быть применен к природным цеолитам, что открывает путь к снижению стоимости катализаторов», — рассказал старший научный сотрудник Лаборатории полупроводниковых оксидных материалов МФТИ Денис Панкратов.

Оксиды азота — одни из наиболее токсичных загрязнителей воздуха. Они образуются везде, где есть горение: при эксплуатации автомобилей, судов и самолетов, на теплоэлектростанциях и нефтеперерабатывающих предприятиях. Высокие концентрации этих токсичных газов губительны для здоровья человека: повреждают дыхательные пути, увеличивают риски развития астмы, рака легких, возникновения инфарктов и инсультов, а также способствуют образованию тромбов.

Ученые разработали метод синтеза долговечных катализаторов на основе синтетических цеолитов, который является более быстрым и дешевым по сравнению с известными аналогами.

Сейчас ученые изучают, как условия синтеза влияют на размер и распределение активных наночастиц внутри пор. Следующий важный этап — испытания материала в условиях, приближенных к реальной работе нейтрализатора выхлопных газов. Если испытания пройдут успешно, новые катализаторы смогут существенно улучшить качество воздуха в городах и снизить экологический след транспорта и промышленности.

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