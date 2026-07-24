Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

В России разработали технологию получения сверхчистого стекла без использования токсичных веществ

ПНИПУ: бесхлорный метод дал кварцевое стекло уровня мировых аналогов
David Tadevosian/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха разработали отечественную технологию производства сверхчистого кварцевого стекла, полностью исключающую токсичные хлорсодержащие вещества. Полученный материал по прозрачности не уступает лучшим зарубежным аналогам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Кварцевое стекло — практически чистый оксид кремния, получаемый при температуре около 2000 °C. В отличие от обычного оконного стекла (песок + сода + известь) оно выдерживает нагрев свыше 1000 °C, свободно пропускает жесткий ультрафиолет и почти не меняет размеры при перепадах температуры. Именно эти свойства делают его незаменимым в иллюминаторах космических аппаратов, линзах оборудования для печати микрочипов, навигационных гироскопах и защитных окнах мощных лазеров.

До сих пор производство сверхчистого кварцевого стекла было сосредоточено в США, Германии и Японии. Традиционная технология использует хлорсодержащие вещества, выделяющие при производстве ядовитый газ и требующие дорогостоящих систем очистки.

Ученые ПНИПУ предложили промежуточный этап: перед плавлением кварцевый порошок выдерживают в вакуумной печи при строго заданной температуре. На поверхности каждой частицы формируется кристаллическая оболочка — кристобалит, особая разновидность кварца. Это упорядочивает структуру и вытесняет избыточный кислород. Весь цикл проходит в герметичной камере без хлора.

«Лучший образец имел пропускание в ультрафиолетовой области более 80% на длине волны 190 нм и более 90% в видимом диапазоне — это уровень лучших зарубежных аналогов. Мы впервые детально показали, как именно предварительная кристаллизация порошка в кристобалит при строго определенной температуре влияет на структуру и оптические свойства будущего стекла», — рассказал доцент кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ, кандидат технических наук Иван Ряпосов.

Ранее российская компания расширила орбитальную группировку «Рассвет».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!