Назван неочевидный симптом расстройства пищевого поведения

Отказ от завтрака — классический симптом расстройства пищевого поведения (РПП), рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.

Регулярный пропуск завтрака часто становится одним из тревожных сигналов, указывающих на РПП. При РПП человек часто зацикливается на еде, калориях, весе и своем теле. Пропуск завтрака может быть частью этого навязчивого паттерна. Кроме того, он может восприниматься, как способ контроля над своим пищевым поведением или борьбы с пищевой тревогой.

«Если вы просыпаетесь и не чувствуете голода, а это частый симптом при анорексии или утренней тошноте от тревоги, которая сопровождает РПП, то вы должны все равно позавтракать через час после пробуждения. Любое расстройство — будь то анорексия, булимия или компульсивное переедание — отчаянно нуждается в правилах. Правила снижают тревогу, но такие правила часто могут оказаться нездоровыми: это пропуск завтрака, правило «не перекусывать, чтобы не сбить аппетит», отказ от ужина даже если человек голоден, интервальное голодание 16:8, метод «окна» и многие другие», — рассказала Шахова.

По словам доктора, при РПП хорошо работает простая формула: регулярность важнее жесткости.

«В клинической практике мы лечим расстройства пищевого поведения через восстановление ритмичности питания. Это называется «структурированное питание»: 3 основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) с приблизительным интервалом 4–5 часов. Забудьте про строгие отрезки времени между приемами пищи, заменив их на понимание того, как часто и как регулярно вам нужно есть, чтобы не думать о еде каждую секунду. Для человека с РПП золотой стандарт — это питание каждые 3-4 часа в бодрствование. Это мягко и предсказуемо для метаболизма. Однако даже этот показатель индивидуален и может быть обозначен только врачом после диагностики состояния организма», — объяснила врач.

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