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Наука

НЛО пролетело над родиной кыштымского карлика

SHOT: в Кыштыме заметили неопознанный летающий объект оранжевого цвета
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Жители Кыштыма в Челябинской области заметили неопознанный летающий объект, светящийся ярко-оранжевым цветом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, объект появился вблизи озера Анбаш и находился на одной точке около десяти минут, а затем резко исчез. Уфологи считают, что это все не случайно. По твердым убеждениям местных, рядом с озером находится космодром, куда якобы приземляются инопланетяне, одним из которых стал кыштымский карлик, он же Алешенька.

Загадочная история об инопланетянине тянется с 1996 года, когда в кыштымском лесу пенсионерка, страдающая психическим заболеванием, нашла «существо» ростом около 25 сантиметров. Она принесла его домой, назвала Алешенькой и ухаживала за ним. Соседи женщины подтверждали, что видели гуманоида.

Спустя время пенсионерку госпитализировали, а у нее дома нашли мумифицированное тело. Однако уголовное дело не завели, поскольку останки не признали человеческими. Мумию хранил у себя в холодильнике следователь Владимир Бендлин, но в какой-то момент она таинственно исчезла. По мнению скептиков, сведения о существовании гуманоида носят характер городской легенды.

Ранее Пентагон обвинили в сокрытии доказательств визита пришельцев на Землю.

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