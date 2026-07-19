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Общество

Пентагон обвинили в сокрытии доказательств визита пришельцев на Землю

Уфолог Рэндл: Пентагон может скрывать доказательства визита инопланетян на Землю
Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

Доказательства посещения Земли инопланетянами могут храниться в неопубликованных архивах Пентагона. Об этом заявил РИА Новости американский уфолог и писатель Кевин Рэндл.

«Полагаю, что такие файлы еще существуют. И я полагаю, что они содержат доказательства посещения Земли инопланетянами», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, публикация таких файлов может быть ограничена соображениями национальной безопасности. Он также считает, что раскрытие подобных материалов может в корне поменять тон дискуссий вокруг темы НЛО.

Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы о неопознанных летающих объектах, также известных как неопознанные аномальные явления. По данным на начало июля, Пентагон обнародовал четвертый пакет материалов, который содержит 19 видеозаписей. Среди них есть не только ролики с «шестиконечной звездой» над Желтым морем и «деформированным воздушным шаром» над Атлантикой, но и с пролетом высокоскоростного «прямоугольного объекта» над восточной частью США. Кроме того, еще одно НЛО запечатлели над ядерным заводом в Техасе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Барак Обама заявил, что инопланетяне существуют.

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